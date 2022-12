Humánmeteo: megterhelő lesz a hirtelen lehűlés

Kedden a nagyon hideg reggel és az egész napos hideg idő annak ellenére is megterhelheti a szervezetünket, hogy nem érkezik front. A sok napsütés javítja a hangulatot és a közérzetet, de sokaknak egyáltalán nem javít az állapotán. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hideg, fagyos időben legalább annyiféle tünet felléphet, mintha egy frontátvonulás zajlana, és most még a kevésbé frontérzékenyek is szenvedhetnek.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Az időjárás-érzékenyek a hirtelen jött, fagyos időben az általánosan tapasztalt panaszaikat a szokásosnál is erősebbnek érezhetik, hiszen jelentősen gyengül az immunrendszer. Ha ön is keringési problémákat tapasztal, ingerlékeny vagy fáradékony, ön is érintett lehet! A sorozatos ciklonok legyengítik a szervezetünk védekező képességét, aminek komoly következményei lehetnek. Ezt részletezi a meteogyógyász! (X)

A kevés felhő miatt erős hajnali lehűlésre lehet készülni, akár -10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Emellett lesznek olyan tájak, ahol napközben is fagyni fog, a tartós hideg pedig rendkívül megterhelő a szervezetünknek. Egyeseknél akár erősebb izom- és hasi görcs léphet fel, a vérnyomása pedig akár egész nap is ingadozhat. Az ízületi panaszok tekintetében továbbra sem számíthatunk javulásra. Különösen a fagyos reggeleken jelentkezhetnek erős fájdalmak, amik gyakran napközben is alig, vagy egyáltalán nem mérséklődnek. Az érintettek kezdjék a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltessék túl az ízületeket.

Fejfájás és alvászavarok is felléphetnek. Fotó: Getty Images

A szeles tájakon erős fejfájás is felléphet, ezen kívül alvászavarok is jelentkezhetnek. Mindeközben ne feledkezzünk meg az immunrendszer erősítéséről sem, különösen annak tükrében, hogy nem csak reggel, hanem napközben is nagy a megfázásveszély.

Ügyeljünk az öltözködésre, a fagyos reggel mellett a hideg délutánon is szükség van a vastagabb ruhadarabokra – a napsütés hatására csalóka lehet a hőérzetünk. Emellett az is fontos, hogy óvjuk a karokat és a lábakat a hidegtől, a vastag ruhákkal pedig a megfázást is megelőzhetjük.

