Humánmeteo: megterhelő lesz a fülledt idő

Csütörtökön kettősfronti, ezen belül is főként a hidegfront jellegű hatás érvényesül. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra is. Néhol erős légmozgás is ront a helyzeten. A következő napokban csak lassan kezdődik a javulás. A tartósan változékony idő miatt jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fejfájás mindennapossá válik ezen a héten. Fotó: Getty images

Fokozott terhelés ér minket

Most is újra előjöhetnek az előző napokban tapasztalt panaszaink, de lehet, hogy nem is tűntek el. Mivel csak rövid ideig vagy egyáltalán nem tudott pihenni a szervezetünk, a tartós terhelés még kimerítőbb – még abban az esetben is, ha az egészségesebbek közé tartozunk.

Ebben a kedvezőtlen élettani helyzetben ügyeljünk arra, hogy legalább az étkezés során ne terheljük magunkat feleslegesen: most különösen fontos a kiegyensúlyozott, könnyű táplálkozás. A fogások nagy arányban tartalmazzanak friss zöldségféléket, húsok közül pedig inkább a soványakat, illetve a halat válasszuk. Naponta többször, kisebb adagok fogyasztása javasolt, lehetőség szerint egyenletesen elosztva. Mindemellett növeljük meg a folyadékfogyasztást is – a legjobb a szénsavmentes, tiszta víz. Kerüljük a kávét.

Vérnyomásproblémákkal lesz igazán nehéz a nap

A vérnyomásproblémákkal, keringési rendellenességekkel élőknek most különösen fontos a pihenés. Ha tehát ebbe a csoportba tartozunk, akkor fokozottan figyeljünk arra, hogy kellően kialudjuk magunkat, és próbáljuk meg tudatosan kerülni a stresszhelyzeteket is.

A fülledtebb tájakon nehézlégzés, légszomj léphet fel, a zivatarok idején pedig romolhat az asztmások állapota is. A fejfájás pedig mindennapossá válik ezen a héten.