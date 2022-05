Humánmeteo: megterhelő lehet a változékony idő

Kedden nem érkezik időjárási front térségünkbe, a frontérzékenyek emiatt nem tapasztalhatnak markáns tüneteket. Viszont változékony, szeszélyes időre számíthatunk, helyenként csapadék is előfordul. Lesz, ahol 30, és lesz, ahol csak 20 fok körüli maximumokat mérünk, így a változékonysághoz köthető tünetek sokaknál előjöhetnek. A nagyon összetett légköri helyzetben tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megviselhet a változékony idő

Akik szívbetegséggel, illetve vérnyomásproblémákkal küzdenek, azok számára a kialakuló légköri helyzet okozhat kellemetlen perceket. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatnak, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a déli órákban, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre.

Sokak szervezetét megterhelheti a kellemetlen idő. Fotó: Getty Images

A helyenként élénk szél frissítőleg hathat, de a fokozottan érzékenyek fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatnak, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek. Mindez a zivatarok által érintett tájakon is gyakori lehet, főként a vihar érkezése előtt válhatunk feszültebbé, ingerlékennyé. A zivatarok idején az asztmások állapota is romolhat, ők próbálják zárt térben átvészelni a mozgalmasabb órákat és erre az időre pihenjenek le. A napos időszakokban javul a hangulat és a közérzet.

Keleten, északkeleten alacsonyabb lesz a hőérzet, a tartósan felhős részeken könnyen meg is fázhatunk. Ezzel szemben a Dunántúlon akár a 30 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Az esernyőkre inkább keleten lesz szükség.

Az allergiások tünetei csak kissé erősödhetnek, ez főként a pázsitfűfélékre érzékenyeket érinti. Az allergiások mossák gyakran a függönyöket, illetve próbálják elkerülni parkos, erdős részeket. A tejtermékek fogyasztása sem javasolt ebben az időszakban.