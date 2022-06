Humánmeteo: megterhelő lehet a melegedés

Vasárnap fronthatás nem érvényesül a Kárpát-medence területén, de fokozódik a meleg, ami növekvő terhelést jelenthet szervezetünkre. Lesznek olyan tájak, ahol a hőmérséklet még nem éri el a 30 fokot, de délen akár 31, 32 fokot is mérhetünk. A következő napon is melegebb lesz. A nyárias időben fellépő tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokakat gyötörhet fejfájás

A fokozottan érzékenyek napközben fáradtság- és tompaságérzetet tapasztalhatnak, fejfájás, vérnyomás-ingadozás is többeknél felléphet. A déli órákat hűvös helyen töltve azonban kivédhetjük ezeket a tüneteket.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás. Fotó: Getty Images

A nagy melegben sok folyadékot veszíthet, ami komoly veszélyeket rejt magában, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék-utánpótlás. A cukros üdítők, koffeines italok helyett válasszuk a hűs limonádét, a frissítő zöldteát, mentával ízesített gyümölcsleveket. Étkezés során is pótolhatjuk a kiizzadt vizet hideg gyümölcsleves, lédús zöldségek formájában, a dinnye is kitűnő erre a célra. Kerüljük a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket, a vörös húsokat, puffasztó hüvelyeseket; inkább salátákat, halat fogyasszunk!

Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között továbbra is nagyon erős lesz, ne feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről! Legalább 40-es faktorszámú krémeket használjunk, kisgyermekeknél és az érzékeny bőrűeknél pedig minimum 50-es ajánlott. A vízpartokon gyakrabban kenjük újra be magunkat és növeljük a naptej faktorszámát. A napszúrás elkerülése végett viseljünk kalapot, illetve hordjunk könnyű, szellős ruhadarabokat, valamint napszemüveget is!