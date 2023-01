Humánmeteo: megterhelő kettősfront jön vasárnap

Vasárnap újra kettősfronti hatásra kell számítani. Az elmúlt időszakban, és még ezután is egymást érik a frontok, sajnos szinte egy percig sem pihenhet a szervezetünk. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ismét erősebbek lehetnek a panaszok, a kettősfronti tünetek szélesebb körben léphetnek fel.

Az időjárás-érzékenyek számára egy újabb megterhelő nap következik, most sincs lehetőség pihenésre. Ha önnek sokat fáj a feje, ingadozik a vérnyomás vagy sokszor feszült, ön is érintett lehet! Úgysem hiszi el: újabb ciklonok! Elképesztő! A tartós és ráadásul romló tendenciájú terhelésekről beszél a meteogyógyász! (X)

Továbbra is igen változékony időjárásra számíthatunk, sőt, a hidegebb idő is nagy terhelést jelent. A panaszok tehát rendkívül változatosak és összetettek lehetnek, és a lakosság nagy százalékát is érinthetik. A keringési panaszok és a fejfájás, migrén mellett most a figyelemzavarok és az ok nélküli fáradtság lehet a leggyakoribb, a lehangoltság és a tompaság miatt pedig csökken a teljesítőképességünk, és a balesetveszély is rendkívüli módon fokozódik. Már előző este ajánlott idejében lefeküdni, ugyanis alvászavarok és álmatlanság léphet fel, reggel ezért fáradtan és nyűgösen ébredhetünk. A tartós fronttevékenység fokozottan megviselheti a szívbetegséggel küzdőket. Ebben az esetben vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért próbáljuk tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket, és nyugodt körülmények között tölteni a napot.

Vasárnap újra kettősfronti hatásra kell számítani. Fotó: Getty Images

A pollenszint alacsony, de már szokatlanul korán beindult a pollenszezon, főleg a mogyoró van már jelen tüneteket okozó mennyiségben. A csapadék és a hideg most csökkenti a koncentrációt, de a szárazabb periódusokban jelentkezhetnek allergiás tünetek.

