Humánmeteo: megterhelő hét vár ránk

Hétfőn is az átlagosnál több fokkal hidegebb időre kell számítani, csupán némi napsütés javíthatja időnként a hangulatot. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint országosan hasonló tünetek léphetnek fel, most még a kevésbé érzékenyek is tapasztalhatnak humánmetorológiai panaszokat.

Az időjárás-érzékenyek helyzete továbbra sem javul, már lassan egy hete tart a rendkívüli időszak. Ha általános rossz komfortérzetet, idegességet és csökkent teljesítőképességet tapasztal, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Görcsökkel indul az új hét

Reggel kifejezetten hideg lesz, országszerte 10 Celsius-fok körüli minimumokra számíthatunk. Ám napközben sem melegszik kellemes tartományba a levegő, a hűvös idő pedig sok panaszt okozhat. A kopásos jellegű ízületi panaszok egészen a délutáni órákig fennállhatnak, de a legerősebben a reggeli órákban jelentkeznek. Az ilyen jellegű tünetekkel élők sajnos tartósan nehéz időszakra készülhetnek.

Most még a kevésbé frontérzékenyek is szenvedhetnek. Fotó: Getty Images

Az élénk, erős légmozgás hatására sokaknál fejfájás is jelentkezhet, emellett ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé válhatunk. A fokozottan érzékenyek görcsöket például görcsös fejfájást vagy izomgörcsöket – is tapasztalhatnak.

Ügyeljünk a vitaminpótlásra

Az elmúlt napon átvonult frontok igénybe vették a szervezetünket, ami így legyengülhetett és fogékonyabbá válhatott a kórokozókkal szemben. Nagy szükség van tehát a vitaminok pótlására, és fel kell készülni a fényszegény téli időszakra is, hiszen a napsütésből is egyre kevesebb fog jutni.

