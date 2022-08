Humánmeteo: megterhelő a tartós meleg

Szerdán is folytatódik a nyaralóidő, a Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint még néhány napig a rekkenő hőség okozza a legtöbb panaszt. A kánikula a szívbetegek számára extrém igénybevételt, de még az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Az alvászavarok miatt sokan nem tudják kipihenni magukat, különösen a nagyvárosokban. Napközben emiatt fáradtabbak, tompábbak, ingerlékenyebbek lehetünk, csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképességünk. Az alváshiány az immunrendszert is gyengíti, ezért fontos, hogy amikor csak megtehetjük, pihenjünk le hűvös helyen, akár csak egy rövid időre is.

Az időjárás-érzékenyek nehezen viselik a tartós meleget és a 35 fok közeli hőmérsékleteket. Ha ön is tapasztal fáradékonyságot és keringési panaszokat, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából!

A rekkenő hőségben nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, fokozott a dehidratáció veszélye. Válasszunk csapvizet vagy ásványvizet, a kávét és az alkoholt pedig lehetőség szerint most kerüljük. Gondoskodjunk az ásványi sók pótlásáról is, de ne az ételek túlsózása révén: enyhén sózott fogások fogyasztása javasolt ebben az időszakban is. Kerüljük a zsíros, fűszeres fogásokat, részesítsük előnyben inkább a gyomrot kevésbé terhelő halakat, grillezett húsokat és salátákat.

Szerdán is folyatódik a strandidő, a tartós hőség egyre megterhelőbb. Fotó: Getty Images

Ami a szabadtéri tevékenységeket illeti, mindig kerüljük a tűző napsütést, mert fennáll a napszúrás veszélye. Különösen a gyerekek veszélyeztetettek, hiszen ők nem érzékelik annyira a nagy meleget, az idősek pedig sokszor nehezen mozognak, nem tudnak azonnal hűvös helyre menni. Amennyiben szédülést, rosszullétet, hányingert tapasztalunk, azonnal kérjünk segítséget. Hőhullám idején igyekezzünk úgy megtervezni a napi programokat, hogy a legmelegebb órákban hűvös, árnyékos helyre húzódhassunk. Javasolt továbbá naponta többször langyos vízzel lezuhanyozni.