Humánmeteo: megterhelő a gyorsan jött meleg

Szerdán reggel elhagyja térségünket az éjszakai csapadékzóna, mögötte egyre többfelé kisüt a nap. Eleinte fülledt lesz a levegő, de közben fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Délutánra kellemes melegre van kilátás. Az összetett légköri helyzetben sokféle humánmeteorológiai panaszt tapasztalhatunk. A melegedés során fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szerdán a változékony időben sokfelé tapasztalhatnak fejfájást az arra érzékenyek. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hajnali és a délelőtti órákban főleg keleten lesz fülledt, párás a levegő, ami akár légszomjat, nehézlégzést, illetve görcsös jellegű fejfájást is okozhat. A fejfájás másutt is jellemző lehet, de inkább migrénes jellegű panaszokra kell készülni. A migrénhajlam fokozódásával párhuzamosan emésztési problémák is felléphetnek, elsősorban puffadás. Érdemes tehát kerülni a puffasztó ételeket, valamint a nagy étkezések helyett inkább többször, de kis adagokat fogyasztani.

A keringési problémák egész nap fennállhatnak, illetve a következő napokban tartóssá válhatnak az ország minden részében. A melegedés mellett változékonyság is jellemző lesz az időjárásra, ez pedig egyáltalán nem hat pihentetőleg a szervezetre. Nemcsak a kifejezetten frontérzékenyek, hanem mások is visszatérő tünetekkel küzdhetnek.

Az UV-sugárzás értéke térben is időben is ingadozni fog, de ahol hosszabb napos időszakok várhatóak, ott a déli órákban mindenképpen javasolt a megfelelő fényvédelem. Ami az allergiásokat illeti, nehéz időszak előtt állnak. A meleg, nyárias időben továbbra is intenzíven szórja pollenjét a pázsitfű. A szabadtéri tevékenységek során egyelőre javasolt kerülni a réteket, mezőket. Emellett igyekezzünk megakadályozni a pollenek bejutását a lakásba: délután egyáltalán ne szellőztessünk, és lehetőség szerint használjunk vastagabb függönyöket a nyílászárók előtt.