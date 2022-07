Humánmeteo: megterhelő lesz az újabb kánikula

Kedden, és még ezt követően is több napig nem érkezik térségünkbe front, a frontérzékenyek azoban most sem számíthatnak tünetmentes időszakra. A melegedés miatt jelentkezhet enyhébb fáradékonyság, a vérnyomás pedig sokaknál ingadozhat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb kánikula előtt még a nagy napi hőingás okoz terhelést.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat, akár a nagy napi hőingást vagy a szeles időt is! Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, vagy sokat fáj a feje, Ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Migrén jelentkezhet sokaknál

Mivel a magasban melegedés zajlik, mérsékelt melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Egyeseknél vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és a délkeleti területeken. A munkahelyünkön észrevehetjük, hogy csökken a teljesítőképességünk, koncentrálási problémák léphetnek fel. Emellett reggel még marad a hűvös idő, így a hidegre érzékenyek panaszai is fennállhatnak. Ha kopásos eredetű ízületi bántalmakban szenvedünk, akkor továbbra is jelentkezhetnek végtagfájdalmak, de inkább csak ezekben a reggeli órákban, és főleg a mélyebben fekvő völgyekben. Ébredés után mozgassuk át tehermentesen a sajgó ízületeket. Sokaknál felléphet vérnyomás-ingadozás, különösen a délelőtti órákban lehetnek ezek intenzívek.

Fejfájás és ízületi panaszok is jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

Az előző napokhoz képest jelentősen csitul a szél, és kisebb területen élénkül meg, az északi országrészben napközben még idegesség, ingerlékenység is felléphet, amit azonban a szép napos időben ellensúlyozhat. Reggel még könnyen megfázhatunk, délután már kellemesebb hőérzet lesz jellemző.

A kitisztult időnek hátulütője is akad: a napos tájakon a déli órákban általában a nagyon erős, helyenként pedig az extrém tartományban alakul az UV-sugárzás. Csupán a változó felhőzet enyhítheti némiképp a magas leégésveszélyt. Fontos, hogy vízpartokon megsokszorozódik a bőrt érő sugárzás-dózis. Magas, a bőrtípusunknak megfelelő faktorszámú fényvédő szereket használjunk, a gyerekek bőrének épségére pedig fokozottan ügyeljünk! A déli órákban lehetőleg ne napozzunk, és a kisgyereket is vigyük árnyékos helyre.