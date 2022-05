Humánmeteo: megterhel a nagy hőingás

Kedden nem érvényesül markáns fronthatás a térségünkben, és tovább távolodik a hétvégi rossz időt hozó front. A reggeli hűvös idő továbbra is megterhelő lehet, délután viszont már kellemes tartományban alakul a hőmérséklet. Nagy szélre és számottevő csapadékra most nem kell készülnünk. Az időjáráshoz köthető tünetek ennek ellenére halmozottan jelentkezhetnek a délelőtt folyamán. A melegedő, de változékony időjárási helyzetben tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A migrénesek sem ússzák meg

Ha a melegfrontra fokozottan érzékenyek körébe tartozunk, akkor akár kisebb migrént, fejfájást is tapasztalhatunk. Akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási probléma is ronthatja a fizikai és a szellemi munkavégző-képeséget is, délután azonban a napsütés már sok esetben ellensúlyozhatja a panaszokat.

Helyenként kifejezetten hűvös lesz a hajnal. Ezeken a területeken a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknek erősödhetnek fel a tüneteik. Reggel érdemes könnyedén, tehermentesen átmozgatni a sajgó testrészeket. Napközben aztán gyorsan szűnnek a panaszok, ugyanis gyors melegedés várható. Ezzel együtt viszont a vérnyomás- és keringési panaszok fokozódhatnak kissé, lehetőleg próbáljuk kerülni a nagyobb megerőltetéseket.

Az allergiásoknak is nehéz napjuk lesz

Az UV-sugárzás a felhőzet függvényében ingadozni fog, de a déli órákban, tiszta időben akár 15 perc alatt is le lehet égni. Érzékeny bőrűként legalább 40-es faktorszámú naptejet használjunk, különösen akkor, ha hosszabb időt töltünk majd a szabadban.

Az allergiahelyzet tovább romlik: többfelé akár intenzívebb tüneteket okozó mennyiségben lesz jelen a sokaknak problémát okozó pázsitfűfélék virágpora is. Ha mi is érzékenyek vagyunk, orrfolyást és tüsszögést tapasztalhatunk, illetve a szemünk is viszkethet, könnyezhet. Ajánlott kerülni a gazos, elhanyagolt területeket, illetve a mezőket, réteket is.