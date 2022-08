Humánmeteo: meggyötörhet a nagy hőingás

Kedden front nem rontja a humánmeteorológiai(R) helyzetet, de sokan most sem maradnak panaszmentesek. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a fokozatosan hűlő időben a vérnyomásproblémák mellé egyéb más tünetek is csatlakozhatnak.

A pollenterhelés továbbra is magas, az UV-sugárzás azonban már a mérsékelt tartományban marad. Egyre gyakrabban érezhetjük úgy, hogy fáradtabbak, dekoncentráltabbak vagyunk, mint az elmúlt napokban, ezek a panaszok azonban a következő időszakban várhatóan fokozatosan mérséklődnek majd.

Reggel viszont sokfelé jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, ugyanis egyes helyeken erősebben lehűl a levegő, ami az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén ronthat. A melegedés idején, azaz a délelőtti órákban most is tapasztalhatunk vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat, és délután már egyre nagyobb az esély, hogy koncentrálási zavaraink is felerősödnek. Fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat, ok nélküli álmosság is jelentkezhet – a napsütés fogja némileg csökkenteni ezeket a panaszokat.

Keringési zavarok és koncentrálási panaszok is felléphetnek. Fotó: Getty Images

A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, ez enyhébb fejfájást válthat ki az érzékenyebbek körében, valamint kissé ingerlékenyebbekké is válhatunk. Ha kora reggel indulunk munkába, öltözködjünk rétegesen, könnyen megfázhatunk ilyenkor. Délután viszont későnyáriasan meleg lesz, ekkor már nem lesz szükség a pulóverre.