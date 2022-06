Humánmeteo: meggyötör a szerdai pára és fülledtség

A magas páratartalmú, meleg levegő főként nyugaton és nagyobb eséllyel délután okozhat kellemetlenségeket, és nem csak abban az esetben, ha légzőszervi megbetegedéssel élünk. Sokaknál gyakori lehet a légszomj, a nyomottságérzés – írja a Meteo Klinika előrejelzése.

A szerda a pára és a fülledtség miatt lesz megterhelő. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra is felhívták a figyelmet, hogy a fülledtség mellé viszonylag magas hőmérséklet is társul, így fokozódik az izzadás. Ha műszálas, rosszul szellőző ruhát választunk, akkor a bőr nem tud levegőzni, ez pedig akár rosszulléthez, szédüléshez is vezethet. A zivatarok területén az asztmatikus panaszok felerősödésére lehet számítani, az érintetteknek ajánlott ebben az időszakban zárt helyen tartózkodni és lepihenni. Viharok környezetében ingadozhat a vérnyomásunk is – amennyiben hajlamosak vagyunk erre, fokozottan kíméljük magunkat!

Ilyen lesz az UV- és a pollenhelyzet

Az UV-sugárzás értéke térben és időben is ingadozni fog, de ahol hosszabb napos időszakok várhatóak, ott a déli órákban mindenképpen javasolt a védekezés a káros sugarak ellen. A sugárzás mértéke egyes körzetekben meghaladja a nagyon erős fokozatot, használjunk legalább 40-es faktorszámú naptejet a leégés elkerülése érdekében!

A pollenterhelés növekszik a következő napokban, a pázsitfűfélék és a csalán mellett más az útifű virágpora is egyre intenzívebb tüneteket okozhat.