Humánmeteo: meggyötör a rendkívüli meleg

Fronthatás ugyan nem érvényesül hétfőn, de a rendkívüli meleg komoly megterhelést jelent a szervezetnek. Sokaknál jelentkezik majd fejfájás és migrén, az idősek és a szívbetegek számára viszont különösen nehéz ez az időszak. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint fokozottan veszélyes helyzetre kell készülnünk, extrém terhelés várható a visszatérő hőhullám miatt.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik az átlagostól jelentősen eltérő időt.

Kerüljük a fizikai megterhelést

Ha hajlamosak vagyunk rá rá, akkor vérnyomás-ingadozást tapasztalhatunk, de különösen a keringési rendellenességekkel élők panaszai erősödhetnek fel. A déli órákban feltétlenül ajánlott, hogy hűvös helyen tartózkodjunk, kerüljük a tűző napsütést. A legmelegebb időszak átvészelésében segíthet, ha a hűvös lakásban pihenünk. Lehetőleg kerüljünk mindenféle fizikai megterhelést.

A legmelegebb órákban az a legjobb, ha a hűvös lakásban pihenünk. Fotó: Getty Images

Igyunk sokat és védjük a bőrünket

A nagy melegben az izzadás miatt sok folyadékot veszíthetünk. Ha ezt nem pótoljuk, akár komolyabb problémák is jelentkezhetnek. Az ásványvíz mellett gyümölcsleves, limonádé és a friss gyümölcsök fogyasztása is jó megoldás, az étkezés során pedig továbbra is kímélő fogásokat részesítsük előnyben. A zsírban tocsogó, túlfűszerezett fogások nagyon megterhelik a gyomrot, és akár rosszullétet is okozhatnak – ha lehet, a strandokon se ezeket válasszuk.

Az UV-sugárzás a déli órákban elérheti a nagyon erős fokozatot, ezért továbbra is a már megszokott módon, magas faktorszámú fényvédőkkel védjük a bőrünket. Ne feledkezzünk meg az arc és a nyak bekenéséről sem.

A levegőminőség a nagyvárosokban tovább romolhat, jelentősen megnövekedhet az ózonkoncentráció. A közlekedésben pedig a tűző nap lehet zavaró, hiszen elvakíthat minket vezetés közben – éppen ezért mindig legyen nálunk napszemüveg. Parkoló járműben soha ne hagyjunk kisgyereket és élő állatot, hiszen pillanatok alatt felforrósodhat az utastér. Északkeleten helyenként záporoktól válhat nedvessé az útburkolat, így ott növekszik a csúszásveszély. Fokozott óvatosság ajánlott az utakon.