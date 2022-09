Humánmeteo: meggyötör a napról napra hidegebb idő

Vasárnap napközben újabb front nem érkezik, de az erős, sőt helyenként viharos széllel tovább tart a hideg levegő beáramlása. Változóan felhős lesz az ég, ennek következtében a napsütés csak kissé javítja a hőérzetet. A napról napra hidegebb idő sok panaszt okozhat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint csak nehezen nyugszik meg a légkör, és még mindig sokaknál felléphetnek különféle tünetek.

Fokozódó tünetekre készüljünk

A fokozottan érzékenyek eleinte még hidegfront jellegű tüneteket tapasztalhatnak a front mögött érkező hideg levegő hatására, és több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet. Sőt: a jelentkező tünetek várhatóan fokozódnak majd. A hideg reggelen sokaknál kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, amelyek a szélvédett tájakon élőknél még erőteljesebben jelentkezhetnek.

A görcsös fejfájás mellett ízületi panaszok, valamint izom- és hasi görcsök is felléphetnek. Fotó: Getty Images

Fejfájás rontja el a napunka

A görcsös fejfájás még mindig sokaknál előfordulhat, ami az egész nap hangulatára rányomhatja a bélyegét. A szeles vidékeken élőknél ez a tünet fokozottabban jelentkezhet, emellett arrafelé az ingerlékenység és a nyugtalanság is általános lehet. A gyerekek viselkedésében is változás állhat be.

A közlekedésben sokfelé csökken a menetstabilitás az erős, viharos légmozgás miatt. Napközben viszont olykor a napsütés is elvakíthatja a sofőröket, ezért jó, ha van kéznél napszemüveg.

