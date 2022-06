Humánmeteo: meggyötör a kánikula

Hétfőn ismét folytatódik a kánikula, és ez erősen megterheli a szervezetet. A szívbetegek különösen veszélyeztetettek, de még az egészségesek körében is előfordulhat rosszullét, szédülés és vérnyomáspanaszok is. Ha nehezen viseli a hőséget, akkor fennállhat a frontérzékenység gyanúja.

Ha nehezen viselte az elmúlt napok változékony időjárását, akkor fennáll a frontérzékenység gyanúja. Érdemes itt ellenőriznie, hogy nem fokozottan időjárás-érzékeny-e.(x)

Az alvászavarok miatt sokan nem tudják kipihenni magukat, ez főként akkor lehet igaz, ha nagyvárosokban él. Napközben fáradt, tompa, ingerlékeny lehet, emellett tovább csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképessége is.

A tartós forróság megviseli a szervezetet. Fotó: Getty IMages

Az alváshiány az immunrendszerét is gyengíti, ezért fontos, hogy amikor csak tud, pihenjen hűvös helyen, akár rövid időre is. A rekkenő hőségben nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, ugyanis fokozott a kiszáradás veszélye. Lehetőleg csapvizet vagy ásványvizet válasszon, a kávét és az alkoholt kerülje! Ezen kívül az ásványi sók pótlásáról is gondoskodjon, de ezt ne az ételek túlsózásával próbálja megoldani: az enyhén sózott fogások fogyasztása javasolt ebben az időszakban. Kerülje a zsíros, fűszeres fogásokat is: részesítse előnyben inkább a gyomrot kevésbé terhelő halakat, grillezett húsokat és salátákat! A forróságban jól esik a magas víztartalmú, hűsítő dinnye: a görög és a sárga fajta is ugyanolyan felfrissülést nyújt.

A szabadban tartózkodás során mindig kerülje a tűző napsütést, fennáll a napszúrásveszély! Különösen a gyerekek veszélyeztetettek, ők nem érzékelik annyira a nagy meleget, az idősek pedig sokszor nehezen mozognak, nem tudnak azonnal hűvös helyre menni. Amennyiben szédülést, rosszullétet, hányingert tapasztal, azonnal kérjen segítséget!

Az UV-sugárzás eléri a nagyon erős fokozatot, fényvédőkrémek használata nélkül ne menjen a napra! Magas faktorszámú naptejeket használjon, az újrakrémezést pedig szükség esetén ismételje meg, a strandolás során gyakrabban!

A csalán és a pázsitfűfélék pollenje mellett az útifű virágpora is egyre többeknek okozhat problémát. A levegőminőség a nagyvárosokban tovább romolhat, az ózonkoncentráció növekedhet meg.