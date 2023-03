Humánmeteo: megbolondul a vérnyomásunk

Kedden egy hidegfront érkezik térségünkbe, de előtte még keleten melegfront jellegű hatások is érvényesülnek. A front az arra érzékenyek körében általánosan panaszokat okozhat. A fronton kívül az erős szél is megterhelő lehet, valamint változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, és elszórtan csapadékra is készülni kell. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint újabb terheléssorozat fogja igénybe venni a szervezetünket.

Nehéz napunk lesz

Gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a rossz közérzet és a fejfájás, amit a délnyugati tájak kivételével megerősödő szél is fokozhat. Lehetőleg kerüljük a magas koffeintartalmú italokat.

Napközben egyre többen számítsanak a görcsös panaszok felerősödésére, növekszik továbbá az infarktusveszély. Ha megterhelő programunk lenne, azt most lehetőség szerint próbáljuk meg elhalasztani, ez a nap ugyanis már önmagában is nagy igénybevételt jelent.

A keringési panaszok mellett a fejfájásos tünetekre is fel kell készülni. Fotó: Getty Images

Migrén és alvászavar is gyötör

A front előtt keleten a nap első felében még – a magasabb hőmérséklet miatt – a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél enyhe migrén alakulhat ki. Emellett sokaknál alvászavarok is felléphetnek.

A szeles időben alacsonyabban alakul a hő- és a komfortérzet. Habár nem lesz kifejezetten hideg, a jól variálható, réteges öltözetre most is szükség lehet.

