Humánmeteo: már az éjszakák sem hoznak felfrissülést

Most már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a nagyvárosokban hajnalra is alig hűl a levegő. Ahol viszont 20 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet, ott jót tesz az éjszakai szellőztetés: ezzel is csökkenthetjük a hőterhelést, valamit elősegíthetjük a pihentetőbb alvást. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint fokozottan veszélyes helyzetre kell készülnünk, extrém terhelés várható.

Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre!

Ne hagyjuk magára idős, beteg rokonainkat, ismerőseinket, inkább segítsünk nekik a mindennapi feladatok elvégzésében. A hőség, illetve annak következményei ugyanis rájuk nézve akár életveszélyesek is lehetnek. Főleg a szívbetegek és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg folyamatos meleg.

Egy nő a párakapu alatt hűsíti magát a hőségben Salgótarjánban, ahol 39 Celsius-fok feletti értékeket is mértek. Fotó: MTI/Komka Péter

A legmelegebb órákat töltsük árnyékos, hűvös helyen. Kisgyermeket, csecsemőt tilos a tűző napra vinni! A napszúrás és a hőguta veszélyének csökkentése érdekében viseljünk világos színű, szellős ruházatot, valamint kalapot és napszemüveget. 10 és 16 óra között az UV-sugárzás nagyon erős, de sok helyen extrém lesz: meghaladhatja 8-as értéket is. Ilyenkor akár pár perc is elég egy súlyos leégéshez. Ha kimegyünk a szabadba, használjunk legalább 40-es faktorszámú fényvédő szereket, az krémezést pedig rendszeresen ismételjük meg.

Vigyázat, balesetveszély!

A közlekedők a meleg miatt türelmetlenebbek, ingerültebbek a szokásosnál, valamint a fáradtság, kábaság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Ráadásul időnként élénk oldalszél is ronthat a menetstabilitáson, zivatarok esetén pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Vezessünk lassabban, óvatosabban! Gyereket és élő állatot pedig még néhány percre se hagyjunk az autóban, ugyanis pillanatok alatt felforrósodik az utastér.