Humánmeteo: küszöbön az enyhülés

Vasárnap egy gyenge hidegfornt mögött az ország nagyobb részén nem lesz érzékelhető javulás, továbbra is a kánikula terheli a szervezetet. Jó hír azonban, hogy északnyugaton kissé csökken a hőterhelés. Nagy szükség van már erre, a több napja tartó hőség rendkívüli módon igénybe vette a szervezetünket. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb hőhullám extrém terhelést jelet!

A Dunántúlon tehát már némiképp mérséklődik a forróság, és habár vasárnapra virradó éjjel még mindig alvászavarokkal küzdhetünk, ott napközben már valamelyest csökkennek a korábban szintén gyakori keringési panaszok. A hőség megszűnésével együtt növekszik a görcshajlam, illetve görcsös fejfájást is tapasztalhatunk délelőtti órákban. Az ország nagyobb részén azonban még mindig a 35 fok körüli, vagy afeletti kánikula jellemzi a napot.

Fáradtabbak, ingerlékenyebbek lehetünk a nagy meleg miatt. Fotó: Getty Images

Általánosak az alvászavarok, a fejfájás, a fáradtság, tompaság. A koncentrálóképességünk továbbra is alacsony lehet, türelmetlenné, ingerlékennyé válhatunk. Nagyon fontos, hogy a déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen, és a zárt nyílászárók mellett a lakást is sötétítsük be, mert nagyon gyorsan átmelegszik még akkor is, ha éjjel valamennyire sikerült lehűteni. A nehéz fizikai munkát egész nap próbáljuk kerülni, ilyenkor a sportolás sem javasolt, csak a kora reggeli órákban.

Továbbra is fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is, nagyon fontos, hogy mindig legyen nálunk elegendő mennyiségű folyadék, a tűző napot pedig legalább a legforróbb, déli órákban kerüljük el, akár életveszélyes is lehet ilyenkor a szabadban tartózkodás! A lehetőségekhez mérten mindenkinek sok pihenés ajánlott, a kimerült szervezetet érő hatások intenzívebben jelentkeznek. Hajnalban néhol kellhet az esernyő.