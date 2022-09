Humánmeteo: kínzó tünetekkel indul az ősz

Csütörtökön sokfelé tartósan borult, esős idő lesz. A fényhiány jelentősen rányomja majd a bélyegét a hangulatunkra, a hűvös idő ráadásul változatos panaszokat is okozhat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint egy front alakítja a csütörtöki humánmeteorológiai helyzetet, ami sokaknak okozhat kellemetlen perceket az egész nap folyamán.

Az időjárás-érzékenyek számára megterhelő lehet a fronthoz köthető időjárás-változás, de a mostani légköri helyzet másokat is megviselhet. Ha görcsös fejfájást, keringési problémákat, vagy akár ízületi panaszokat tapasztal, akkor ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Görcsöket és fájdalmakat hoz a hidegfront

Ha érzékenyek vagyunk a hidegfrontra, készüljünk fel panaszaink erősödésére. Leginkább fejfájás, illetve enyhébb izomgörcsök léphetnek fel, de fokozódhatnak a kopásos jellegű ízületi fájdalmak is. A sajgó végtagokat ajánlott reggel tehermentesen átmozgatni, illetve ezt napközben többször ismételjük meg. Jó hír azonban, hogy az alvászavarok mérséklődnek, így végre pihenhet egy kicsit a kimerült szervezet.

Sokaknál görcsös fejfájás, illetve izom- és hasi görcs jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Nyugtalanok és lehangoltak is lehetünk

A szél sokakat ingerlékennyé, nyugtalanná tesz, ezenkívül fejfájást is okozhat. A nyugati és a középső országrészben emellett lehangoltságot, kedvetlenséget a fényhiány, ezért az itt élők a munkahelyükön is gyengébben teljesíthetnek. Ilyenkor még a rutinfeladatok elvégzése is nehezebben mehet. Élénk színű ruhákkal és színes virágokkal azonban feldobhatjuk a hangulatunkat.

A réteges öltözet elkél a napokban, különösen a hajnali órákban. A hűvösebb, borongósabb tájakon azonban napközben is alacsony marad a hő- és komfortérzet. Az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb hőmérséklethez élénk, helyenként erős szél is társul, ami még kellemetlenebbé teszi a kint tartózkodást.



