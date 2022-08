Humánmeteo: kínzó tüneteket okoz az afrikai meleg

Pénteken nem érvényesül fronthatás, mindazonáltal a nyárias, már-már afrikai melegben továbbra is előfordulhatnak frontjellegű tünetek az érzékenyebbeknél. Délkeleten lesz a legmelegebb, ott a 37 fok sem lesz ritka, de máshol is rekkenő hőségre kell készülni. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ismét extrém terhelés várható, amihez nem tud hozzászokni a szervezetünk. Napról napra rosszabb lesz a helyzet!

A több napja tartó terhelés miatt kissé fokozódhatnak az eddig tapasztalt tüneteink. Tompábbak, fáradtabbak, aluszékonyabbak lehetünk, nehezebb lehet elvégezni még a rutinfeladatokat is. Emellett csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Az alváshiány, ami a melegben különösen sokakat érinthet, az immunrendszerünket is gyengítheti, ezért fontos, hogy amikor csak tudunk, pihenjünk le, akár rövid időre is.

Pénteken nem érkezik front, de a forróság tovább fokozódik. Fotó: Getty Images

Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, mert ha nem figyelünk, könnyen kiszáradhatunk. A legjobb választás a tiszta víz vagy a cukor nélkül készített zöld tea. Friss gyümölcsökből is sok folyadékot nyerhetünk, ezeket a finomságokat ráadásul a gyerekek is szívesen fogyasztják.

A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk, 11 és 16 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak, mert komoly bőrkárosodást lehet szenvedni. A kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 50-es faktorszámú naptejet használjunk.