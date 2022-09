Csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, de reggel eleinte még lehetnek pára- és ködfoltok. Helyenként most is lehet zápor, zivatar. mérsékelt lesz az északi szél, a csúcshőmérséklet 22, 28 fok között alakul. Hétfőn nem érvényesül fronthatás. Nagy lesz a napi hőingás, ez a keringési panaszokat felerősítheti, többen rosszullétet is tapasztalhatnak. A kopásos ízületi bántalmak a reggeli órákban lehetnek jellemzőek. Ajánlott az immunrendszer erősítése. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

