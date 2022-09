Humánmeteo: kikészít a kettősfront

Csütörtökön nagyon összetett lesz a humánmeteorológiai helyzet, a melegfrontot követően ugyanis kettősfronti jellegű hatás érvényesül. Tehát most sem pihenhet a szervezetünk, szinte bárkinél felléphetnek tünetek. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint egyre nagyobb az igénybevétel, a légkörben több napig tartó, markáns változások zajlanak.

Az időjárás-érzékenyek romló élettani helyzetet tapasztalhatnak, a következő napokban jelentősen erősödik a szervezetet érő igénybevétel. Ha tartósan rossz közérzetet, gyakori rosszulléteket vagy szűnni nem akaró fejfájást tapasztal, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Az egészséges szervezetet is megterheli a változékonyság

A változékonyság megterhelő még az egészséges szervezet számára is. Akár a hideg- akár a meleg vagy a kettősfrontra vagyunk érzékenyek, készüljünk fel a kellemetlenségekre: fejfájást, migrént és egyéb fájdalmakat tapasztalhatunk, amelyeket az élénk, olykor erős szél tovább erősíthet. Intenzívebb tünetekre a Dunántúlon élők számíthatnak. Alvászavarok és álmatlanság is felléphet, ezért reggel fáradtan és nyűgösen ébredhetünk.

A fejünk is belefájdul a változékony időjárásba. Fotó: Getty Images

Az ízületi panaszokkal élőknek sajgó végtagokkal indulhat a csütörtök, a következő napokban pedig tartós ízületi bántalmakra is készülniük kell. Vérnyomás-ingadozás és keringési problémák is felléphetnek, ezért lehetőség szerint kerüljük a stresszes helyzeteket. Ha tudatosan megtervezzük a napirendünket, akkor sok kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat és környezetünket is.

Készüljünk fel a hűvös, esős időre

A szél és a tartós csapadék miatt az ország egyes területein kifejezetten hűvös lesz, a hőérzet pár fokkal a mért értékek alatt alakul. Öltözzünk rétegesen, különösen a borongós tájakon. Emellett az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon, mert záporok, zivatarok is lehetnek.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!