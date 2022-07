Humánmeteo: kifacsar a szerdai erőteljes melegedés

Szerdán országszerte nem érvényesül fronthatás, de a nyárias melegben gyenge melegfrontjellegű tünetek előfordulhatnak az érzékenyebbeknél. A reggel még mindig kissé hűvösen indul, délutánra azonban gyorsan felmelegszik a levegő. Sok lesz a napsütés is, csapadék pedig csak elvétve fordulhat elő. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb kánikula előtt még a nagy napi hőingás és a hirtelen melegedés okoz terhelést.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat, akár a nagyléptékű melegedést is! Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, vagy sokat fáj a feje, Ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Ha mi is érzékenyek vagyunk a melegedésre, akkor tompábbak, aluszékonyabbak lehetünk, kissé nehezebb lehet elvégezni még a rutinfeladatokat is. A rendszeres sportolás kiváló élénkítő, a kevésbé meleg órákban a szabadban is kocoghatunk, sétálhatunk; azonban a tűző napon, illetve a legmelegebb órákban kerüljük a testmozgást.

Az arra hajlamosaknál a migrén is előjöhet, és a következő napokban akár tartósabban is fennállhat. A magas vérnyomással küzdők szintén a szokásosnál jobban figyeljenek magukra!

Szerdán a migrénünk is előjöhet. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk, 10 és 16 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak. A vízpartok mellett a megnövekedett sugárzás miatt a megszokottnál erősebb bőrvédelemre van szükség, fürdőzés során pedig félóránként tanácsos megismételni a krémezést. A szabadtéri tevékenységek során viseljünk könnyű, természetes anyagból készült ruhadarabokat, és a fejünket is óvjuk szalmakalappal vagy más fejfedővel, hiszen magas a napszúrás kockázata is.

A pollenterhelés ismét fokozódik, a pázsitfűfélék és a csalánfélék okozhatják a legtöbb panaszt. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés és könnyezés, tüsszögés jelentkezhet. A tünetek mérséklése érdekében az érintettek fogyasszanak kevesebb tejterméket és vörös húsokat. A gyakoribb porszívózás és hajmosás is segíthet, és rögtön mossunk kezet, amint hazaértünk.