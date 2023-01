Humánmeteo: kettősfront keseríti meg a csütörtököt

Csütörtökön kettősfronti hatásra számíthatunk, sokfelé csapadékos idő ront a közérzeten. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint erősödik a terhelés, a tartós kettősfronti hatás még az eddigieknél is intenzívebben lép fel.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek számára rendkívül kimerítően hat a folyamatos fronttevékenység, folyamatosan romolhat az állapotuk. Ha önnek is koncentrálási problémái, hangulatingadozásai, fejfájása van, vagy keringési panaszokat tapasztal, ön is érintett lehet - mondja a meteogyógyász. (x)

Többen keringési problémákat is tapasztalhatnak, mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás és általános rossz közérzet, amit a többfelé megélénkülő szél is fokozhat. Egész nap borongós marad az idő, esőre, a Dunántúlon helyenként hóra is számítani kell. A panaszok este sem mérséklődnek számottevően.

Kellemetlen panaszokat okozhat a kettősfront. Fotó: Getty Images

A nyirkos időben gyakoriak lehetnek az ízületi panaszok is. Az ízületeseknek napközben is ajánlott többször kíméletesen átmozgatni a sajgó testrészeket. A fényszegény, csapadékos idő lehangolhatja, rosszkedvet okozhat. Romolhat a szívbetegek állapota (ők most kiemelten veszélyeztetettek), és egyre többen tapasztalhatnak vérnyomás-ingadozást és keringési panaszokat is. Az élénk légmozgás ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat, a hosszú ideje tartó megterhelő időszak pedig már az egészséges idegrendszert is kimeríthette. Próbáljunk nyugalmas körülményeket teremteni, és mindenféle stresszhelyzetet, megterhelő tevékenységet kerülni.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!