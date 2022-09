Humánmeteo: ízületi fájdalmakkal indulhat a hét

Hétfőn nem jön front, de a fokozottan érzékenyek esetében még mindig hidegfront jellegű hatás alakítja a helyzetet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint csak lassan szűnik meg a hétvégi lehűlésért feleől hidegbeáramlás hatása, egyesek még napokig tapasztalhatják ennek következényeit.

Az időjárás-érzékenyeket nagy terhelés éri, a frontátvonulás hatására többek állapota romolhat. Ha görcsös panaszokat tapasztal, ingadozik a vérnyomása, vagy napok óta fáj a feje, ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Felerősödhetnek az ízületi panaszok

Az ilyenkor szokásoshoz képest helyenként több fokkal hűvösebb lesz, ehhez ráadásul erős szél is társul. Reggel többen ébredhetnek sajgó végtagokkal, a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére. Az országszerte élénk, erős szél hatására görcsös típusú fejfájás jelentkezhet, a legintenzívebben a Dunántúlon és az északkeleten élők körében. Az erős légmozgás ingerlékenységet, nyugtalanságot is okozhat, türelmetlenebbek lehetünk a gyerekekkel is, akik pedig agresszívebbek, elevenebbek, és egyben nyűgösebbek is sokszor ebben a helyzetben.

A közlekedést néhol zavarhatják nedves, csúszós útszakaszok. A megnövekvő féktáv miatt vezessünk lassabban, és kerüljük a hirtelen fékezést és irányváltoztatást is. A kevésbé felhős időszakokban a napsütés elvakíthatja a gépkocsivezetőket, ezért készítsünk be napszemüveget az autóba. Az erős oldalszél hatására csökken a menetstabilitás.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!