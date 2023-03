Humánmeteo: itt a tavasz, mégsem leszünk jobban

Csütörtökön kettősfront jellegű hatás érvényesül, ezért országszerte az ehhez kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. Most is délen lehetnek intenzívebbek a panaszok. Sokan lehetnek lehangoltak, kedvetlenek, de gyakori panasz lesz a fejfájás és a vérnyomás-ingadozás is. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a kezdődő tavasz új tüneteket is fog produkálni a fokozottan érzékenyeknél.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Nagyon sok, és egyre több az időjárás-érzékeny ember, nem véletlenül. Igen sok embernek lenne szüksége valóban hatékony segítségre, ugyanakkor ez egy nagyon komplex kérdés, bármennyire is szeretnénk rá egyszerű választ kapni. Mi segíthet frontérzékenyeknek? Ebben igazít el a meteogyógyász – 1. rész.

Migrén és álmatlanság

Nagy eséllyel jelentkezhet fejfájás és migrén, emellett az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is rányomhatja a bélyegét a hangulatodra. Türelmetlenséget és ingerlékenységet tapasztalhatsz, különösen akkor, ha a déli-délnyugati megyékben élsz. A kedvetlenség, illetve a lehangoltság azonban még akkor is előfordulhat, ha nem tartozol a kifejezetten érzékenyek csoportjába.

Marad a fejfájás és a vérnyomás-ingadozás. Fotó: Getty Images

A keleten élők körében fokozott lesz a migrénhajlam. Ezenkívül a koncentrálási nehézség és a figyelmetlenség is gyakori tünet lehet, amin csak kissé segít a naposabb idő. Ingadozhat továbbá a vérnyomása is, a keringési panaszok ráadásul a következő napokban méginkább erősödni fognak.

Az esernyőt végre otthon hagyhatod

Délen kevés lesz a napsütés, északkeleten viszont kellemesebb időben lesz részünk. Az hőérzeted kissé a mért értékek alatt alakulhat. A felhősebb részeken gyenge csapadék sem kizárt, de esernyőt nem szükséges kéznél tartani.

