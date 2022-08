Humánmeteo: hidegfront váltja fel a hőséget

Pénteken nyugat felől egyre jobban megközelíti hazánkat egy hidegfront, de csak a nap második felében éri el térségünket. Addig csak kissé, és csak a Kisalföldön frissül fel az idő, máshol tovább folytatódik a nagy meleg, sőt: a kánikula még elviselhetetlenebbé válik. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a forróság sok tünetet okozhat, és már nem csak az érzékenyebbek, hanem az egészségesek is szenvednek majd a tünetektől.

Mindenki megszenvedi az extrém időjárást

Továbbra is a szívbetegek, az idősek, és a vérnyomáspanaszokkal élők a leginkább veszélyeztetettek. A forróság mellett azonban helyenként a nagy hőingás is megterhelő. Így napközben már az egészségeseknél is egyre több tünet jelentkezhet. Általános lesz az alvászavar, a fejfájás, a fáradtság és a tompaság. A koncentrálóképesség is jelentősen csökken ebben a humánmeteorológiai helyzetben, emiatt pedig türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk.

A felfrissülés előtt még elviselhetetlenebbé válik az extrém meleg. Fotó: Getty Images

A déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjunk. A lakást sötétítsük be, hogy ne tudjon olyan gyorsan felmelegedni a belső tér. Lehetőség szerint minél korábban végezzük el a bevásárlást, és a ház körüli, kinti munkákat, a legmelegebb órákat inkább pihenéssel töltsük. Ebben az időszakban kerüljük a nehéz fizikai munkát, illetve a sportolást is. A nap folyamán rendkívül fontos az izzadás során elvesztett folyadék pótlása. Az ásványvíz, a gyümölcstea és a limonádé a legjobb választás – a cukros üdítő, a kávé és az alkohol ilyenkor kerülendő. Ne feledjük, hogy az ásványi sókat is pótolni kell: ez megoldható ásványvízzel, valamint az ételek mértékkel történő megsózásával is.

Az asztmásoknak is nehéz napjuk lesz

Napközben eleinte csak nyugaton, délutántól viszont már máshol is egyre fülledtebbé válik majd a levegő, ennek hatására pedig légzési nehézségek jelentkezhetnek. A zivataros területeken jelentősen romolhat az asztmások állapota. A déli óráktól kezdődően északnyugaton már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, hiszen hidegfronti hatás kezdődik, ami a következő napok humánmeteorológiai helyzetét is meghatározza majd.

A közlekedők a meleg miatt a szokásosnál türelmetlenebbek, ingerültebbek lehetnek, de a fáradtság és a kábaság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Időnként élénk oldalszél is ronthat a menetstabilitáson, zivatarokban pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Vezessünk lassabban, óvatosabban!



