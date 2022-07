Humánmeteo: hidegfront tetézi a hőséget szombaton

Még a nap elején is hidegfronti hatás érvényesül a Kárpát-medencében, aminek erőssége a nap folyamán egyre csökkenni fog. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint fokozottan veszélyes helyzetre kell készülnünk, extrém terhelés várható a hőség és a hidegfront együttes hatása miatt.

A keleti országrészben továbbra is erős kánikulára számíthatunk délután. A nyugati tájakon valamelyest frissebb lesz az idő, így az esetleges alvászavarok mérséklődhetnek. A hidegfrontra érzékenyek szinte egész nap fejfájást tapasztalhatnak, emellett izom- és hasi görcsök is felléphetnek. A vérnyomás-ingadozás szintén gyakori ebben az időjárási helyzetben: a megerőltetőbb feladatokat igyekezzünk most elhalasztani néhány nappal.

Délután a naposabb időben érezhetően javulhat a közérzetünk. Magas lesz a hőérzet, de egy-egy zivatarban rövid idő alatt sokat csökkenhet a hőmérséklet. A kánikulával terhelt területeken továbbra is kerülendő a tűző napsütés, a déli órákat pedig javasolt árnyékos, hűvös helyen tölteni. Az UV-sugárzás időben és térben ingadozó lesz, azonban 11 és 15 óra között még mindig magas a leégésveszély. A strandokon fokozott fényvédelem szükséges, fürdőzés után mindig ismételjük meg a krémezést.

Ami az allergiásokat illeti, a csalán és a pázsitfűfélék pollenje mellett az útifű virágpora is egyre többeknek okozhat problémát. Ezen felül fokozódik a fülledtség is, és akár légzési nehézségek is kialakulhatnak, csökken a munkabíró képességünk, zivatarok környezetében pedig az asztmások állapota is romlik. A levegőminőség a nagyvárosokban tovább romolhat, de a szeles, felhősebb vidékeken tisztul a levegő.