Humánmeteo: hidegfront és erős szél jön

Keddre nyugat felől egy hidegfront érkezik a Kárpát-medencébe, ami az arra érzékenyek körében kellemetlen panaszokat okozhat. Gyakran erősen felhős lesz az ég, és elszórtan csapadék is várható. Emellett a megerősödő szél szintén sokaknál válthat ki panaszokat. A front hatására tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden a hidegfront és az erős sokaknál okozhat kellemetlen fejfájást. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a rossz közérzet és a fejfájás, amelyet a délnyugati tájak kivételével megerősödő szél is fokozhat. Fogyasszunk több folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, és kerüljük a magas koffeintartalmú italokat. A front előtt keleten a nap első felében még a magasabb hőmérséklet miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél enyhe migrén alakulhat ki, emellett alvászavarok is felléphetnek. Napközben aztán a görcsös panaszok is felerősödésére számíthatunk, növekszik az infarktusveszély.

A szeles időben alacsonyabban alakul a hő- és a komfortérzet: habár nem lesz hideg, de jól variálható öltözetre most is szükség lehet. A szabadtéri programoknak nem kedveznek a körülmények. Többfelé lehet csapadék, akár zivatar is kialakulhat. A felhősebb vidékeken a hőmérséklet is visszaesik. Ami az allergiásokat illeti, a pollenterhelés átmenetileg mérséklődik, de a melegebb tájakon kezdetben még fokozódhat a növények pollenszórása. A tölgy, a fűz és a pázsitfűfélék virágpora egyaránt nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben.