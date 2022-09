Humánmeteo: hiába a lehűlés, a szombat így is pokoli lesz

Szombatra virradóan egy újabb hidegfront vonul át felettünk, és ezzel tartós lehűlés veszi kezdetét. Ráadásul csapadékra is számíthatunk, ezen kívül pedig a szél is egyre erősebb lesz. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint halmozott terhelés érvényesül, a két hidegfront nyomán a szokásosnál is komolyabb panaszok léphetnek fel.

Az időjárás-érzékenyeket nagy terhelés éri, az egymást érő frontok még az egészséges nszervezetet is megviselik. Ha fejfájása van, ingadozik a vérnyomása, esetleg gyakran szédül, ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Amennyiben frontérzékenyek vagyunk, nagy eséllyel számíthatunk arra, hogy görcsös eredetű fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkeznek nálunk. A szívbetegek fokozott terhelésnek vannak kitéve – pihenjenek sokat, ne erőltessék meg magukat. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, rosszullét tapasztalható. A közérzetünk minden bizonnyal csak estétől kezdhet javulni, de a hétvégén még felléphet múló rosszullét, szédülés.

Szombaton sok kellemetlen tünetünk lehet. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A csapadék, illetve a több fokkal hűvösebb levegő hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek. Az élénk szél által érintett tájakon nyugtalanok, ingerlékenyek lehetünk, könnyen elveszíthetjük a türelmünket akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. A hirtelen időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat.

Javában tart a parlagfűszezon

Az allergiásoknak viszont jót tesz az átmenetileg hűvösebbre fordult idő, a szél és a csapadék ugyanis kimossa a pollenek egy részét a levegőből. Ugyanakkor már javában tart a parlagfűszezon: érintettként kiemelten figyeljünk a szükséges gyógyszerek helyes alkalmazására, valamint a tünetek csökkentése érdekében kerüljük a tejtermékek és a fehér húsok fogyasztását.

