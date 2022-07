Humánmeteo: gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás

Hétfőn frontmentes, az ilyenkor szokásosnak megfelelő hőmérsékletű időre van kilátás. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ugyanakkor a nagy napi hőingás ismét nagy terhelést ró a szervezetre. Helyenként kifejezetten hűvös lesz a hajnal, az érintett területeken pedig felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak. Reggel érdemes könnyedén, tehermentesen átmozgatni a sajgó testrészeket.

Napközben aztán gyors melegedés várható, ezzel az ízületi panaszok is gyorsan enyhülnek. Fokozódhatnak azonban a vérnyomás- és keringési panaszok. Érintettként javasolt ebben az időszakban kerülni a megerőltetőbb tevékenységeket. Délutánra várhatóan jelentősen javul majd a helyzet.

A gyors nappali melegedés vérnyomásproblémákat okozhat hétfőn. Fotó: Getty Images

A kedvező humánmeteorológiai helyzetet ki lehet használni pihenésre, regenerálódásra, ezzel együtt az immunrendszer erősítésére is. A nyugodt időben pihentető lehet az alvás, amire nagy szükség van a közelgő újabb hőhullám, ezzel együtt az álmatlanság előtt. Lefekvés előtt már ne végezzünk megerőltető fizikai tevékenységet, tornát sem, helyette inkább próbáljunk ráhangolódni a pihenésre. Szellemileg és fizikailag is frissebben ébredhetünk, ez pedig a munkavégző képességére is kedvező hatással bír.

Ami a szabadtéri programokat illeti, reggel alacsony lesz a hőérzet. Napközben viszont a napsütés hatására kellemes hőmérsékletekre számíthatunk. Az UV-sugárzás a déli órákban országszerte meghaladja a 7-es értéket, helyenként pedig a 8-as, azaz az extrém értéket is megközelítheti. Fokozottan ügyeljünk tehát a fényvédelmére! A legérzékenyebb bőrűek 40-50-es, míg a közepesen érzékenyek 30-40-as faktorszámú naptejjel védekezzenek, illetve 10 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon.