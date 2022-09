Humánmeteo: görcsös panaszokat hoz a csütörtök

Csütörtökön napközben nem ér el minket front, ennek ellenére a fejfájás általános tünet lehet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a közeledő front előtt is felléphetnek panaszok, amik a délutáni óráktól az érzékenyebbek körében akár intenzívekké is válhatnak.

Az időjárás-érzékenyek helyzete nem látványosan ugyan, de a következő napokban várhatóan fokozatosan romlik. Ha erősödő és egyre gyakoribbá váló fejfájást tapasztal, vagy rosszullétei jelentkeznek, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Meleg- és hidegfronti tünetek is jelentkezhetnek

Egyéb, a meleghez köthető panaszok is felléphetnek, estétől pedig még többen lehetnek, akiknek a komfortérzete romlik. A nap nagy részében gyenge melegfront jellegű hatás okozhat panaszokat, de délutántól nyugaton és északon pedig már a hidegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei is erősödnek.

Sokakat gyötörhet fejfájás csütörtökön. Fotó: Getty Images

Országszerte sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, legintenzívebben a déli országrészekben élőknél jelentkezhet ez a tünet. Ebben az esetben alvásproblémákkal, álmatlansággal is küzdhetünk, ami miatt érdemes tudatosan kerülni a stresszt. A fáradtsággal karöltve munkateljesítményünk csökkenhet, ezért ha lehetséges, akkor a nagyobb szellemi igénybevételt igénylő feladatokat nagyobb körültekintéssel végezzük, illetve a napi teendői során is vegyük figyelembe, hogy nagyobb eséllyel véthetünk hibákat. Estétől északnyugaton és északon már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, hidegfronti hatás kezdődik, ami a következő napok humánmeteorológiai helyzetét is meghatározza majd.

Az UV-sugárzás a déli órákban is már többnyire a mérsékelt tartományban alakul, inkább már csak az érzékenyebb bőrűeknek szükséges a magas faktorszámú fényvédő szerek használata. Csak néhol érheti el az erős fokozatot a sugárzás mértéke.