Humánmeteo: görcsös fejfájás front nélkül

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint nagyon nehezen lehet tolerálni a többszörösen összetett légköri helyzetet, ezért az egészséges szervezettel rendelkezőknél is jelentkezhetnek tünetek, a frontérzékenyek pedig fokozottan érintettek!

Az időjárás-érzékenyek számára különösen nehéz a több napja tartó változékony, és egyben megterhelő időszak. Ha ön is tapasztal gyakori rosszullétet, vissza-visszatérő fejfájást, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Kedden alapvetően frontmentes, ennek ellenére élettanilag többek számára kedvezőtlen nap következik, az előzőekhez hasonlóan. Humánmeteorológiailag inkább csak akkor lehetnek könnyebb napjai, ha a kifejezetten a frontokra érzékenyek csoportjába tartozik, de a szabadtéri komfortérzete ekkor is ingadozhat a változékony időjárás miatt.



A nap második felében átmenetileg csökkenhetnek az esetlegesen fennálló keringési panaszok. Délelőtt nagyobb eséllyel a Dunántúlon, valamivel kisebb mértékben más területeken is vérnyomásproblémákat, vérnyomás-ingadozást tapasztalhat. Akár légszomj, rosszullét is felléphet, és ingerlékenynek is érezheti magát.

Görcsös fejfájás jelentkezhet a hét első felében. Fotó: Getty IMages

Amennyiben fokozottan érzékeny, görcsös fejfájásra is készüljön, a megnövelt folyadékbevitelt a kissé hűvösebb idő ellenére se csökkentse. Lehetőleg ásványvizet, csapvizet fogyasszon, napi 2-3 litert. Az immunrendszerét érdemes folyamatosan erősítenie, ezt most nagyon könnyen megteheti a friss, hazai idénygyümölcsökkel.

A csapadék és a változékony idő jót tett az allergiásoknak, az előző időszakhoz képest alacsonyabb a pollenterhelés. A szárazabb vidékeken azonban most is előjöhetnek akár markánsabb tünetek is.