Humánmeteo: görcsös fájdalmakat hozhat a vasárnap

Vasárnap frontmentes, de kissé változékony időre számíthatunk, ez pedig többeknél okozhat kellemetlen panaszokat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az őszi időszakra jellemző tünetek a jellemzőek, a folytatásban sem várható a humánmeteorológiai helyzet jelentős javulása.

Az időjárás-érzékenyeket nagy terhelés éri, a frontátvonulás hatására többek állapota romolhat. Ha görcsös panaszokat tapasztal, ingadozik a vérnyomása, vagy napok óta fáj a feje, ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Felerősödnek az ízületi fájdalmak

A kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknél nehezen indulhat a nap, az érintetteknek felerősödhetnek a végtagfájdalmai, főként akkor, ha délnyugaton élnek. Reggel egy kímélő, nem megerőltető tornával vagy csalánlevél főzetéből készített borogatással mérsékelhetjük a tüneteket. Napközben a panaszok várhatóan mindenhol fokozatosan megszűnnek. Az előző napon tapasztalt görcsös bántalmak is elmúlnak, már megszűnik a hidegfronti hatás. A nap elején azonban még tapasztalhatunk kellemetlenségeket, amennyiben a fokozottan érzékenyek közé tartozunk. Vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet, illetve enyhébb rosszullét is felléphet, ám fokozatosan csökkenő intenzitással.

A közlekedést figyelmetlen, időnként ingerült sofőrök nehezíthetik, főként a nap elején pedig többfelé zavaró lehet a napsütés is. Szórványosan előfordulhatnak nedves útszakaszok, mindenképpen javasolt óvatosabban vezetni.

