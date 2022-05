Humánmeteo: fülledtség, migrén, vérnyomásproblémák

Csütörtökön sem érkezik front: a napsütéses órák mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz jellemző, és többfelé lehet majd zápor, zivatar, akár viharos széllökés. Napközben ismét növekszik a páratartalom, fülledtnek érezhetjük a levegőt. A napok óta tartó változékony időben jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A párás, fülledt levegő vérnyomásproblémákat, fejfájást, rosszullétet is okozhat. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy főként a fülledtség és a viszonylag magas hőmérséklet okozhat panaszokat, különösen abban az esetben, ha keringési problémákkal küszködik. Ebben az esetben már a délelőtti óráktól vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és légszomjat is tapasztalhat, és a tünetekre még este is számítani kell. A zivatarok idején az asztmások állapotában átmeneti romlás állhat be – ebben az esetben próbáljon zárt térbe húzódni a vihar elvonultáig.

A másik egyre gyakoribb panasz a fejfájás, azon belül is migrén. Ha érintett, akkor még a következő napokban sem lélegezhet fel, ugyanis ez a típusú fejfájás egészen a hét végéig előjöhet bizonyos időközönként. A párás levegő ráadásul rátesz egy lapáttal, illetve légszomjat, nehézlégzést is kiválthat.

A szabadtéri programok során ügyeljen arra, hogy az érzett hőmérséklet a mért 20, 25 fok körüli értékeknél is pár fokkal magasabb lesz, de inkább fullasztónak, mint melegnek érezheti. Most is kellhet az esernyő!

A pollenterhelés igen változékony lesz, a záporokat, zivatarokat követően 1 órával ugyanis minimálisra csökkenhet a levegő pollentartalma. Ezen kívül azonban a fűzfa és a nyírfa pollenkoncentrációja eléri a magas szintet. Az allergiásoknak most nem javasolt a szabadban sportolni, és ajánlott minden nap hajat mosni!