Humánmeteo: fülledt lesz a péntek

Pénteken országszerte tovább tart a frontmentes idő, már 30 fok körüli maximumokat mérhetünk. Ugyan nem lesznek jellemzők a záporok, a levegő páratartalma délutánra most is megnövekszik, estétől pedig már egy közelgő front is terhelést jelenthet. A front előtt a tetőző melegben jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megterhelő lehet a fülledt idő

A kevésbé csapadékos napon is megnövekszik a fülledtség, ez az összetett időjárási helyzet pedig többeknél válthat ki humánmeteorológiai panaszokat. Az idősek és a szívbetegek a leginkább veszélyeztetettek: ebben az esetben a diszkomfortérzet mellett nehézlégzés is felléphet, ezen kívül vérnyomás-ingadozást, keringési rendellenességeket is tapasztalhatunk. Az érintetteknek ajánlott inkább zárt térben tartózkodni, és kerülni a megerőltető fizikai munkát, a pihenés javíthat az állapotunkon.

A fülledtség sokaknál válthat ki kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

A nyári időben elengedhetetlen a megnövelt folyadékfogyasztás. Fizikai aktivitástól függően napi 2-3 litert fogyasszunk ivóvíz, tea vagy akár könnyű levesek formájában. A magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök is segítenek a folyadék pótlásában. Ajánlott vitaminokkal támogatni immunrendszerünket, valamint erősíteni a szervezetünk ellenállóképességét. Estétől a fejfájásos tünetek is fokozódhatnak.

A hőérzetünk pár fokkal a mért értékek felett alakulhat, a tűző napot tanácsos elkerülni. A szabadtéri tevékenységek során viseljünk könnyű, természetes anyagból készült ruhadarabokat, amik alatt nem fülled be a bőr.

A déli órákban a napos tájakon erős vagy nagyon erős UV-sugárzás lesz jellemző. Nagyon fontos, hogy 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk tűző napon, hogyha pedig mégis kimennénk, használjunk magas faktorszámú naptejeket. Az árnyékban is ér minket sugárzás, ahol lassabban, de biztonságosabban barnulhat le a bőrünk.