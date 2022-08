Humánmeteo: fullasztó lesz a csütörtöki idő

Csütörtökön nyárias, meleg, kissé fülledt időre készülhetünk, ismét lesznek helyek, ahol 30 fokot mérhetünk. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. A légköri helyzet azonban összetett lesz, emiatt az időjárás-érzékenységi problémák is többeknél felerősödhetnek. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ismét romlás várható, a visszatérő kánikula és a magas páratartalom együttesen akár komolyabb tüneteket is kiválthat.

Az időjárás-érzékenyek számára különösen nehéz a több napja tartó változékony, és egyben megterhelő időszak. Ha ön is tapasztal gyakori rosszullétet, vissza-visszatérő fejfájást, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Frontmentes marad ugyan az idő, de a fokozottan érzékenyek enyhébb migrént, illetve koncentrálási panaszokat tapasztalhatnak. A figyelemzavarokkal összefüggésben csökken a teljesítőképesség, pedig az előző napok változékony humánmeteorológiai helyzete már így is kifáraszthatta szervezetét. Ezzel együtt országszerte a magas páratartalmú, meleg levegő még mindig okozhat kellemetlenségeket, és nem csak a légzőszervi megbetegedéssel küzdőknél. Sokaknál gyakori lehet a légszomj, nyomottnak és fáradtnak érezhetjük majd magunkat.

A fülledt idő sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

Ilyen körülmények között a szabadtéri intenzív sportolás sem javasolt, gyakori légszomj jelentkezhet. Az idősek és a szívbetegek számára különösen megterhelő ez az időszak. Viharok környezetében ingadozhat a vérnyomás is, akinél jelentkeztek már hasonló panaszok, annak érdemes lepihennie ilyenkor. A zivatarok területen az asztmatikus panaszok felerősödhetnek, az érintetteknek ajánlott ebben az időszakban zárt helyen tartózkodni és lepihenni.

A fülledtség mellé viszonylag magas hőmérsékletek is társulnak, így fokozódik az izzadás. Műszálas, rosszul szellőző ruhában a bőr nem tud levegőzni, ez pedig akár rosszulléthez, szédüléshez is vezethet. Jó, ha esernyőt is tartunk magunknál.