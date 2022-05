Humánmeteo: fontos a pihenés a szívbetegeknek

Hétfőre kelet felé elhagyja térségünket a kettősfront, de szerte az országban egész nap intenzíven jelentkezhetnek az ehhez köthető panaszok. A csapadék is kelet felé távozik, de nagy felmelegedés nem lesz – még annak ellenére sem, hogy többfelé kisüt a nap. A panaszok is csak lassan mérséklődnek napközben. A javuló idő ellenére jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fontos a pihenés az idős és szívbeteg embereknek

Az esetleges tünetek a reggeli órákban lesznek erősebbek. Az időjárási változásokra érzékenyebbeknél fejfájás, migrén léphet fel, illetve álmosabbnak, bágyadtabbnak érezhetjük magunkat. Napközben fogyasszunk sok folyadékot, tiszta víz formájában, de akár a halánték körkörös masszírozása is segíthet a tünetek mérséklésében.

Az idősebbeknél is jelentkezhetnek kellemetlen tünetek. Fotó: Getty Images

Étkezés során fogyasszunk sok zöldségfélét és gyümölcsöt, ezek közül a magasabb víztartalmúakat válasszuk. A túl zsíros és fűszeres fogások most kerülendők. Növeljük meg a C-vitamin bevitelt is és próbáljunk elég időt fordítani az alvásra is az immunrendszere erősítése érdekében.

A szívbetegeket és az időseket érte ezekben a napokban a legnagyobb igénybevétel, ők lehetőség szerint próbáljanak minél több időt pihenéssel tölteni!

Az öltözködés során olyan ruhadarabokat célszerű választani, amikbe nem fülled be a bőr, és könnyen tud szellőzni. A legjobb a pamut vagy a len, így a hőérzet is kellemesebb lehet. Az előző napokhoz képest a hőmérsékletben és a hőérzetben is javulás kezdődik. Sajnos a csapadék csak rövid időre mérsékelte a pollenterhelést, átmeneti szünetet követően ismét felerősödik a növények pollenszórása.