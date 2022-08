Kedden nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, marad a nyugodt idő. Reggel viszont kifejezetten hűvös lesz, de napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, és a hőérzetünk a délelőtt folyamán gyorsan javul. Ez azt jelenti, hogy akár 15-20 fokos is lehet a pár órán belül mért hőmérséklet-különbség, a melegedés pedig egyre több tünetet válthat ki. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ismét melegedés kezdődik, ami a hőingásos terhelésre rakódik rá, ez pedig széles skálán mozgó tüneteket okozhat.

Görcsös panaszok jelentkezhetnek

A melegfrontra fokozottan érzékenyek migrént, fejfájást is tapasztalhatnak. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző-képességet, várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség a feladatok megoldása esetén. A napsütés azonban pozitívan hat a teljesítőképességre, ellensúlyozza a panaszokat. A koncentrálóképességünk jelentősen romolhat, és emiatt a munkahelyünkön is romolhat a teljesítőképesség. Emellett még a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél is jelentkezhetnek enyhébb görcsök, többek között izomgörcsök, hasi görcsök, de akár görcsös fejfájás is. Ezek jellemzően már szerdától megszűnnek, nem lesznek gyakoriak.

Az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

Többfelé nagy lesz a napi hőingás, a szívbetegek és a vérnyomás-panaszokkal élőkre nehéz nap vár. Ha a tünetek minket is kínoznak, kíméljük magunkat, és ragadjunk meg minden lehetőséget a pihenésre. A fizikai megterhelést, sportolást is kerüljük, a tartós stresszmentesség pedig a következő napokban is ajánlott. A kopásos eredetű ízületi bántalmak erősödnek a reggeli órákban.

A hűvös reggelen nagy lesz a megfázásveszély, a gyors melegedés után viszont már nyárias hőmérsékletekre van kilátás. Éppen ezért a réteges öltözet elengedhetetlen, jól variálható ruhadarabokra lesz szükség. A szabadtéri tevékenységeknek kedveznek a körülmények, de a záporok miatt szükség lehet az esernyőkre!