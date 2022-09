Humánmeteo: felerősíti a fejfájást a szombati idő

Szombaton kettősfronti hatás várható, az ország nagy részén mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyeknek jelentkezhetnek humánmeteorológiai panaszai. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a fronthatásoktól igénybevett szervezet esetében még a megszokott panaszok is nagyobb intenzitással léphetnek fel.

Az időjárás-érzékenyek a migrénhajlam fokozódását tapasztalhatják, a régen tapasztalt emésztési panaszok is erősödhetnek. Ha erősödő fejfájást, tompaságot, illetve kedvetlenséget tapasztal, ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából!

Erősödhet a fejfájás

Amennyiben a magyar lakosság 78 százalékát érintő időjárás-érzékenyek csoportjába tartozunk, minket is gyötörhet fejfájás, migrén, álmosságérzet a nap egészében, ugyanakkor álmatlanságot idézhetnek elő a légkörben zajló változások, ezen kívül a keringési rendszer rendellenességeivel élők és a szívbetegek számára is megterhelő az időszak. Az északnyugaton élők némileg kipihentebben ébredhet, de napközben ott is többeknél léphet fel figyelmetlenség és koncentrálásbeli zavarok.

Sokakat kínozhat fejfájás szombaton. Fotó: Getty Images

A szervezetünk hamarabb kimerül és legyengül a tartós igénybevételek, gyakori frontátvonulások következtében, így fogékonyabbá válunk a fertőzésekkel szemben. A sok vitamin és a kímélő ételek mellett igyunk sok folyadékot, akár ásványvíz, akár meleg levesek, teák formájában, és gyakran, alaposan mossunk kezet. A nyirkos, párás időben a vírusok könnyebben szaporodnak, terjednek. A szél és a csapadék miatt a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakulhat. Öltözzünk rétegesen, emellett az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon!

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!