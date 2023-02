Humánmeteo: fejfájós napok jönnek

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint frontterhelések váltják a hideg okozta terheléseket. Szombaton gyenge melegfront hat majd a szervezetre, és a hideg idő ellenére a melegfrontra érzékenyek közül sokan panaszkodhatnak majd tüneteik erősödésére. Erre leginkább a délutáni órákban kell felkészülni. A fokozottan érzékenyeknél a migrén lehet a leggyakoribb tünet, de az emésztőrendszeri panaszok is fokozódhatnak.

Véget ért a tartósan frontmentes időszak, jelentősen átalakulnak az élettani hatások is. Változást tapasztalhatnak a frontérzékenyek is.

A Dunántúlon és a főváros környékén élők körében elsősorban migrén léphet fel, Keleten viszont ez a tünet nem lesz jellemző, ott inkább a görcsös fejfájás lesz gyakori panasz. Amennyiben valaki migréntől szenved, tanácsos egész nap kerülnie az alkohol és a csokoládé fogyasztását.

A migrén az egész hétvégét tönkre teheti. Fotó: Getty Images

A napokban gyakorivá váltak az alvászavarok: sokan tapasztalhatták, hogy nehezen ébrednek, és a fáradtság és tompaság napközben is megmaradt. A csökkent koncentrálóképesség az egész napunkra rányomhatja bélyegét, de a szombat délelőtti szép idő ellensúlyozhatja a kellemetlen tüneteket. Rossz hír, hogy a gyulladásos panaszok a következő napokban felerősödhetnek.

Menjünk ki a friss levegőre!

Ugyan hétvégén is marad a hideg idő, de a napsütés miatt érdemes kimozdulni a szabadba. Este csapadék érkezik, de ez várhatóan csak az éjszakai órákban lehet zavaró.

