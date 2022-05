Humánmeteo: fáradtsággal indul a hét

Hétfőn sem érkezik front hazánk térségébe, többórás napsütés melegíti a levegőt. Emellett már csak kevés helyen alakulnak ki záporok, és a délutáni hőmérséklet is emelkedik. Élénk, erős széllökések is előfordulnak, amik zavaróak lehetnek. Leginkább azonban a fáradékonyság okozhat bosszúságokat! Az egyre melegebb időben jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fülledt, párás meleg miatt fáradtsággal, bágyadtsággal indulhat a hét. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyre melegedő időben többeknél jelentkezik fáradtság és bágyadtság – erre elsősorban akkor számíthat, ha fokozottan érzékeny a szokatlan, átlagosnál melegebb időre. Ezért napközben kissé csökkenhet a teljesítőképessége, szétszórtságot, figyelemzavart tapasztalhat, illetve enyhébb aluszékonyság is jelentkezhet. Abban az esetben, ha a keringési rendszer problémáival küzd, a délelőtti órákban ingadozhat a vérnyomása, de a panaszok nem lesznek intenzívek.

Erősödhetnek a gyulladásos tünetek, és ez a következő pár napban is jellemző lehet.

Arra ügyeljen, hogy a déli órákban veszélyes az UV-sugárzás, többfelé elérheti akár a 6-os, erős fokozatot is. Magas faktorszámú naptejjel védje saját és gyermekei bőrét is. Jó tanács, hogy árnyékban is lehet barnulni, ezzel elkerülhető a napégés veszélye.

Allergiásként ismét egy nehéz időszak előtt áll, a növények pollenszórása ismét növekedésnek indul. A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció – jelen esetben főként a nyírfa és a nyárfa esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon tapasztalhatja legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ilyen esetben mosson hajat gyakrabban, a ruhát, ágyneműt ne szellőztesse a szabad levegőn, és kerülje a tejtermékek fogyasztását is. Már megjelent a levegőben a pázsitfűfélék virágpora is.