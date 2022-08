Humánmeteo: fájhat a fejünk a változékony idő miatt

Pénteken változékonyság uralja az időjárást: nem érkezik időjárási front, ennek ellenére kettősfronti tünetek jelentkezhetnek. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint már többfelé jellemző lesz a fülledtség és a változékonyság, ez pedig többféle tünetet is kiválthat az érzékenyek körében.

Az intenzívebb hatások eleinte a keleti, majd a déli és a középső tajakon lesznek jellemzőek. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek. Ebben az esetben célszerű kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, az előző napok hasonló humánmeteorológiai helyzetében is kimerült a szervezetünk. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: az érintettek vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak. Ez esetben sok pihenés javasolt.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás. Fotó: Getty Images

A csapadékos tájakon és időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak, ilyen esetben reggel tornáztassuk át egy kicsit az érintett területeket. Sokfelé fülledtség is rontja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni. A zivatarok idején az asztmások állapota romolhat, ezért tartózkodjanak zárt térben a vihar elvonulásáig! Most még felfrissülést hoznak a hajnalok, érdemes tehát éjszaka és kora reggel jól átszellőztetni a lakást. Fogyasszunk kímélő ételeket, már a 30 fok közeli hőmérsékletben is megterhelő lehet a zsíros, túl fűszeres menü.

A napos tájakon magas lesz a hőérzet, de a záporokkal érintett területeken csökkenhet a komfortérzet, és az esernyőkre is szükség lesz. Nagy a változékonyság, egyes helyeken akár több alkalommal is elerdhet az eső.