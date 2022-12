Humánmeteo: fájdalmas görcsökkel gyötör a hideg

Szerdán front nem érkezik, de a hidegfronthoz nagyon hasonló körülményeket tapasztalhatunk, általában emiatt jelentkezhetnek humánmeteorológiai panaszok. A tartós hideg egyre inkább igénybe veszi a szervezetet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint nem csökken a szervezetet érő igénybevétel, sok tünet léphet fel a hideg, fagyos időben.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek egy hidegfronthoz nagyon hasonló légköri helyzettel találkozhatnak, aminek következtében tovább erősödhetnek a panaszaik. Ha önnek is fáj a feje, rosszullétei vannak, rossz a keringése, ön is érintett lehet. Amit nem ismerünk fel, az a legveszélyesebb. Ez különösen igaz a téli depresszióra, nézze meg, miért. (x)

Az egészséges szervezetet sem kíméli az időjárás

A hideghez köthető tünetek még az egészségeseknél is ismétlődően jelentkezhetnek, a rosszullétek pedig egész nap felléphetnek. Reggel -10 Celsius-fok közelébe is hűlhet a levegő a fagyzugos részeken, sok helyen pedig napközben is 0 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Nem süt ki a nap érdemi időre, de számottevő csapadék nem lesz.

Vérnyomásunk is ingadozhat, többen pedig rosszullétekkel is küzdhetnek. Fotó: Getty Images

A napok óta tartó, az átlagosnál több fokkal hidegebb téli idő különösen a szív- és érrendszeri problémákkal élőknek, valamint a vérnyomás-panaszokban szenvedőknek okozhat nehéz perceket, de az idősek és a krónikus betegek is rendkívül megterhelő időszakot élnek majd át. Ingadozhat a vérnyomás, rossz közérzet és mellkasi fájdalom léphet fel, továbbá izom- és hasi görcsöket, valamint görcsös fejfájást is tapasztalhatunk.

Vigyázzunk ízületeinkre!

A hideg miatt felerősödnek az ízületi panaszok is. Fontos, hogy a kopott ízületeket tartsuk melegen, és ne tegyük ki nagy hőmérsékleti ingadozásoknak a fájdalmas területet. Testünk átmelegítésére a meleg levesek és teák a legalkalmasabbak, ezeket tehát érdemes beépíteni a napi étrendünkbe. Emellett fogyasszunk sok friss gyümölcsöt és zöldséget is, ugyanis most nagy szükségünk van a vitaminokra: a legyengült szervezetet könnyebben megtámadják a kórokozók.

