Humánmeteo: ezt már nehezen bírják a vérnyomásosok

A Meteo Klinika tájékoztatása szerint a nagy napi hőingás ismét nagy terhelést jelent a szervezetünk számára.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat, akár a napon belüli 20 fokos hőmérséklet-változást is! Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, vagy sokat fáj a feje, Ön is érintett lehet!

Szombaton egész nap, és ezt követően napokig nem érvényesül markáns fronthatás hazánk térségében, de nem lesz egyértelműen pihentető az idő. A magasban a front mögött további lehűlés zajlik, mely most is enyhébb hidegfronti tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél.

Sokan tapasztalhatnak fejfájást, rosszullétet, fokozódhatnak a görcsös panaszok. Amennyiben vérnyomásproblémákkal él, akkor vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és az északkeleti területeken. Ha kopásos eredetű ízületi bántalmakban szenved, akkor továbbra is számíthat végtagfájdalmakra, de inkább csak a reggeli órákban, és főleg a mélyebben fekvő völgyekben. Emellett délen még marad az átlagosnál több fokkal melegebb idő, így a melegre érzékenyek panaszai is fennállhatnak még.

Szombaton sokan tapasztalhatnak fejfájást, rosszullétet, fokozódhatnak a görcsös panaszok. Fotó: Getty Images

Kerülje a tűző napot!

A tűző nap kerülendő, a legmelegebb órákat javasolt hűvös helyen tölteni. A melegben sok folyadékot veszíthet, ami komoly veszélyeket rejt magában, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék-utánpótlás.

A cukros üdítők, koffeines italok helyett válassza a hűs limonádét, a frissítő zöld teát, mentával ízesített gyümölcsleveket. Étkezés során is pótolhatja a kiizzadt vizet hideg gyümölcsleves, lédús zöldségek formájában, a dinnye is kitűnő erre a célra. Kerülje a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket, a vörös húsokat, puffasztó hüvelyeseket; inkább salátákat, halat fogyasszon!

Óvatosan vezessen!

Délkeleten továbbra is kánikula lesz, fennáll a napszúrás és a hőguta kockázata. Máshol viszont a frissebb idő kedvez a kirándulásoknak, a városi sétáknak. A szél néhány fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet, így a levegőminőség jó.

A közlekedést erős oldalszél nehezíti, csökken a menetstabilitás. Ingerlékeny, türelmetlen sofőrök is növelhetik a balesetveszélyt, a nyári szünet megnövekedett forgalma miatt legyen a szokásosnál is körültekintőbb! Legyen önnél napszemüveg is, időnként zavaró lehet az erős napsütés!