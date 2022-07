Humánmeteo: extrém szintre fokozódik a hőterhelés

Szombaton délután a nyugati tájakat egy hidegfront közelíti meg, de csak este éri el térségünket. Fülledtebbé válik a levegő, emellett tovább folytatódik a melegedés, sőt, a kánikula még elviselhetetlenebbé válik. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb hőhullám extrém terhelést jelet!

Szombaton is tovább tart a hőség, mely egyre inkább kimeríti a szervezetet. A nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelés rendkívül igénybe veszi szervezetünket. Lehetőség szerint minél korábban végezzük el a bevásárlást, a ház körüli, kinti munkákat, a legmelegebb órákat inkább pihenéssel töltsük. Leginkább a szívbetegek, az idősek, és a vérnyomáspanaszokkal élők veszélyeztetettek, a forróság mellett helyenként a nagy hőingás is megterhelő, különösen a mélyebb völgyekben.

Az asztmások állapota is romolhat

Általánosak lehetnek az alvászavarok, a fejfájás, a fáradtság, tompaság. A koncentrálóképesség jelentősen csökken ebben a humánmeteorológiai helyzetben, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk. A déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen, a lakást is sötétítsük be, mert nagyon gyorsan átmelegszik! Pihenjünk sokat, kerüljük a nehéz fizikai munkát, a megterhelőbb mozgásformákat. Napközben nyugaton, illetve estétől máshol is a növekvő fülledtség hatására légzési nehézségek is jelentkezhetnek, a zivatarok területén pedig romolhat az asztmások állapota. Estétől északnyugaton már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, hidegfronti hatás kezdődik, ami csak átmeneti lesz.

Egyre nehezebben viselhető el a kánikula. Fotó: Getty Images

A déli órákban kerülendő a tűző napsütés, fontos, hogy hűvös, árnyékos helyen töltsük a legmelegebb órákat. A napszúrás és a hőguta veszélye mellett a kiszáradás kockázata is rendkívül nagy. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzás várható. Ha mégis elengedhetetlen a kint tartózkodás, akkor legalább 40-es faktorszámú napolajat használjunk még a városokban is, fokozottan ügyelve a kisgyerekek és az érzékenyek bőrére. Gyereket, vagy más élőlényt még néhány percre se hagyjunk az autóban, pillanatok alatt felforrósodik az utastér!