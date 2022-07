Humánmeteo: erős fejfájást hoz a hidegfront

Kedden nyugat felől egyre nagyobb területen hidegfront alakítja a humánmeteorológiai helyzetet, egyszersmind véget vetve a strandidőnek. Csak lassan halad kelet felé, ezért előtte még a hőség okozta megterheléssel kell szembenéznünk. Keleten továbbra is 36-37 fok körüli csúcshőmérsékletet mérhetünk, de a Dunántúlon is 30 fok közelében maradnak a maximumok. Közben zivatarok teszik változékonnyá az időt. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint fokozottan veszélyes helyzetre kell készülnünk, extrém terhelés várható, hiszen egyszerre ér minket front- és hőterhelés.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat! Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, vagy gyakran fáj a feje, Ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

A front nyomában hidegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyek körében, bár az intenzív változás a frontérzékenyeken kívül másoknak is megterhelő. A vérnyomás-ingadozás és egyéb keringési problémák mellett erős fejfájás, izom- és hasi görcsök léphetnek fel, illetve növekszik az infarktusveszély. A front előtt pedig a hőséghez kapcsolható tünetek rontják a komfortérzetet, így migrén, dekoncentráltság, valamint elviselhetetlen fáradtság, de sokan tapasztalhatnak hőkimerülést is.

Keleten a fokozódó fülledtség miatt akár légzési nehézségek is kialakulhatnak, csökken a munkabíró képesség, zivatarokban pedig az asztmások állapota is romlik. Ugyanakkor nyugaton lehetnek legintenzívebbek a halmozott problémák, ott ingerlékenységet, nyugtalanságot is tapasztalhatunk.

Kedden a hőség és az érkező hidegfront is sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

Ami a szabadtéri tevékenységeket illeti, a Dunántúlon az esernyőkre is szükség lehet, mérséklődik viszont a forróság, így kellemesebb lesz a hőérzet. A kánikulával terhelt tájakon viseljünk könnyű, természetes anyagból készült ruhadarabokat. Fejünket is óvjuk szalmakalappal vagy más fejfedővel, hiszen még mindig magas a napszúrás kockázata. Az UV-sugárzás a felhőzet függvényében ingadozik, de a napos tájakon a déli órákban most is elérheti a nagyon erős fokozatot. Védjük ezért magas faktorszámú fényvédőkkel bőrünket.

Az autós közlekedésben többfelé nedves, csúszós útszakaszokkal, felhőszakadással is találkozhatunk. Vezessünk lassabban, óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, szükség esetén pedig álljunk félre. A front előtti fülledt kánikulában szétszórt, figyelmetlen sofőrök is fokozzák a balesetveszélyt.