Humánmeteo: enyhe hidegfront jön vasárnap

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint egyre több lehet a tünet, a jövő héten pedig még rosszabb lesz. Vasárnapra virradóan egy hidegfront érkezik térségünkbe, de előtte még keleten melegfronti jellegű hatások is érvényesülnek. A fronton kívül az erős szél is megterhelő lehet. Változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, és elszórtan csapadékra is készülni kell.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Valóban szinte példátlan az a frontsorozat ami előtt állunk. És ebbe még bele sem vettük azt a pénteki száraz hidegfront jellegű hatást amit az érzékenyebbek már megérezhettek! Rendkívüli fronthelyzet! Nagyon figyeljen erre, mondja a meteogyógyász! (X)

Gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a rossz közérzet és a fejfájás, amelyet – a délnyugati tájak kivételével – a megerősödő szél is fokozhat. Javasolt most, hogy fogyassz több folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, és kerüld a magas koffeintartalmú italokat! A front előtt keleten a nap első felében még magasabb hőmérséklet miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél enyhe migrén alakulhat ki, emellett alvászavarok is felléphetnek. Napközben aztán egyre többeknél a görcsös panaszok is felerősödhetnek, növekszik az infarktusveszély.

Vasárnap a fronthatás sokaknál okozhat kellemetlen humánmeteorológiai panaszokat. Fotó: Getty Images

Ami az allergiásokat illeti, a levegő pollenkoncentrációjában csökkenés várható. Ezzel együtt a mogyoró, az éger, a ciprusfélék és a kőris virágpora is okozhat már mérsékelt tüneteket.

