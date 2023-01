Humánmeteo: egyre rosszabbul leszünk

Pénteken kelet-északkelet felé mozdul a csütörtökön érkezett kettősfront, de még így is országosan okozhat panaszokat az érzékenyek körében, egész nap. Ezenkívül a szélterhelés is egyre erősebbnek ígérkezik. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a halmozottan jelentkező terhelés kifejezetten erős tüneteket produkálhat, még a kevésbé érzékenyek körében is.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Az időjárás-érzékenyek szervezetük fokozatos kimerülését tapasztalhatják, tovább halmozódik a terhelés. Ha önnek is alvászavarai, vissza-visszatérő fejfájása van, esetleg állandóan rossz közérzettől szenved, ön is érintett lehet! Hiába reménykedtünk, nem javul! Sőt, a hideg szeles időben még romlik is az állapotunk. Ezt részletezi a meteogyógyász. (x)

Erősödő fejfájás lesz jellemző

A fellépő panaszok nyugaton egy kissé gyengülhetnek. Ott a felhőzet is elvékonyodhat egy kissé, máshol viszont marad a borongós idő, ismétlődő jellegű csapadékkal. A frontérzékenyek egyre erősödő, görcsös eredetű fejfájásra, valamint izom- és hasi görcsökre számíthatnak.

A halmozott terhelés kifejezetten erős tüneteket produkálhat. Fotó: Getty Images

A szívbetegek fokozott terhelésnek lesznek kitéve. Az érintetteknek sok pihenés javasolt. Sokaknál keringési probléma és vérnyomás-ingadozás is felléphet, illetve kisebb rosszullét is jelentkezhet. Az ország középső és a keleti vidékein egész nap erős tünetek várhatóak, nagyon megterhelő lesz a helyzet.

Több kellemetlenség is felléphet

A hét első napjaiban tapasztalthoz képest a hét végén jóval kellemetlenebb időben lesz részünk. A csapadék és a hidegebb levegő hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek.

A szél miatt nyugtalanok, ingerlékenyek lehetünk, és könnyen elveszíthetjük türelmünket, már akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. A tartós időjárás-változás mindenkinél rossz közérzetet és nyomott hangulatot okozhat.

