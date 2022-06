Humánmeteo: egészségtelen ez a forróság

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint fokozottan veszélyes helyzetre kell készülnünk, extrém terhelés várható.

Mivel a nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelés rendkívül igénybe veszi szervezetünket. Leginkább a szívbetegek, az idősek és a vérnyomáspanaszokkal élők veszélyeztetettek. A rendkívüli hőhullám akkor is megterhelő, ha nem tartozik az említett csoportba.

Az extrém forróság miatt bárki tapasztalhat alvászavarokat, fejfájást, fáradtságot, tompaságot, ráadásul a következő napokban sem várható, hogy mérséklődnek ezek a tünetei. A koncentrálóképesség is jelentősen csökken, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk.

Extrém forróság várható a következő napokban. Fotó: Getty Images

A déli órákban tartózkodjon hűvös helyen, a lakást is sötétítse be, mert nagyon gyorsan átmelegszik. Pihenjen sokat, kerülje a nehéz fizikai munkát, a sportokat!

Bizonyára tapasztalta, hogy a forró napokon ingerlékenyebb, türelmetlenebb a megszokottnál. Próbáljon szabadidejében tudatosan kikapcsolódni, illetve a napirendjét is tervezze meg, ezzel elkerülheti a váratlan, bosszantó meglepetéseket. A hőhullám idején igyekezzen úgy megtervezni a napi programokat, hogy a legmelegebb órákban lehetősége legyen hűvös, árnyékos helyre húzódni, és naponta többször javasolt langyos vízzel lezuhanyozni is. A tömegközlekedés, utazás során a csuklóra vagy a tarkóra helyezett hideg, vizes ruhadarab is hűsít.

A legmelegebb órákat töltse árnyékos, hűvös helyen! Kisgyermeket, csecsemőt tilos a tűző napra vinni! Fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is, viseljen világos színű, szellős ruházatot, valamint kalapot, napszemüveget!

Ebben az évszakban 10 és 16 óra között az UV-sugárzás erős, de csütörtökön különösen erős lesz, akár pár perc alatt is leégést szenvedhet! Ha érzékeny a bőre, használjon legalább 40-es faktorszámú fényvédő szereket, az újrakrémezést pedig rendszeresen ismételje, különösen abban az esetben, ha fürdőzéssel tölti az idejét.

Az utakon közlekedők a meleg miatt türelmetlenebbek, ingerültebbek lehetnek a szokásosnál, valamint a fáradtság, kábaság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Vezessen lassabban, óvatosabban, és a gyalogosok és a biciklisek felé is legyen fokozott figyelemmel!